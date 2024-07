La sicurezza di Letta | La Francia insegna la sinistra unita può vincere ovunque…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’ex segretario del Partito Democratico prende spunto da quanto accaduto nelle elezioni francesi e rilancia: “Il risultato è meglio delle attese, quindi si può andare insieme a” Una risposta che ha ridato vigore e acceso lo spirito dellain Italia. Quando era tutto già deciso e quasi programmato, ecco che è arrivata la sorpresa inaspettata con la Marine Le Pen che esce sconfitta dalle elezioni a vantaggio di unache si èin tutte le sue forze anche se tante di loro non sono d’accordo su tanti temi. Intanto era importante, poi si pensa a governare. Un modo di pensare non tanto francese quanto più italiano e qualche disastro ha dimostrato che non sembra essere una linea vincente e soprattutto coerente.