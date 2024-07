La mamma di Fabrizio Corona attacca Nina Moric | Tu saresti una madre? E la modella posta la chat su Instagram

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) “E tuuna? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos“. Questo messaggio lo ha scritto Gabrielladie nonna di Carlos. A chi è indirizzato? Ache lo ha ricondiviso nelle sueStory. Intanto, a cosa fa riferimento la signoraha un nuovo amore, si chiama Stefano e fa l’ingegnere edile. Qualche giorno fa, lui hato alcune foto assieme alla exmentre si trovavano al Bulgari Hotel di Milano. Il look della foto condivisa da Gabriellaè proprio quello cheindossava quella sera. Ma cosa ha rispostoa Gabriella? Niente. O meglio, in una story successiva hato una frase in inglese con questo significato: “Non incolpare mai nessuno nella tua vita.