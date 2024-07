La banda del tombino colpisce ancora Spaccata al Why Not Coffee

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024)unauna vetrina infranta a “colpi“ di. E,una volta, teatro dell’ultima (ennesima) scorriil quartiere Marco Polo. I soliti ’’ignoti’’ sono tornati (lo avevano già preso di mira un anno fa) il Bar Why Not& Books, sulla via Aurelia, davanti all’Esselunga. A denunciarlo sulla propria pagina social i titolari del locale che hanno pubblicato le foto e sfogato la propria rabbia per questa “nuova“ incrusione – "ilspero che ti cadda (scritto proprio così, ndr) sul muso!" –. E poi l’appello "comunqe se per le vie di Viareggio qualcuno trova un cassetto della cassa, che si sono portati via, e sicuramente è nei paraggi, mi può contattare? Grazie a tutti". Una reazione di rabbia e delusione.