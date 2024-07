Klaus Algieri rieletto Vicepresidente di Unioncamere nazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 8 luglio 2024–Il Presidente della Camera di commercio di Cosenza,, è stato eletto oggi per la seconda volta,di, l'Unione italiana delle Camere di Commercio. Dopo aver ricoperto per tre anni l'incarico dicon delega al lavoro,, primo presidente di una Camera di commercio calabrese eletto a far parte dell'Ufficio di presidenza, è stato quindi riconfermato – anche questo per la prima volta – dall'Assemblea riunitasi oggi per l'elezione del Presidente e dei nuovi componenti dell'organo, alla cui guida è statoAndrea Prete. Fondata nel 1901,è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano.