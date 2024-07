Inzaghi e Marotta conferenza stampa di inizio ritiro Inter | data e orario

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)daranno il primo atto ufficiale della nuova stagione dell’2024-25, con ladi presentazione. Ecco in che giorno e in che ora parleranno il tecnico e il presidente e come sarà possibile seguire le loro dichiarazioni in diretta.– Simonee Giuseppeaprono la nuova stagione dell’, alla vigilia del raduno ad Appiano Gentile. Il tecnico e il neo-presidente nerazzurro parleranno nellache apre le attività per il 2024-2025. Lo faranno venerdì 12 alle ore 17 all’HQ, ossia la sede del club, nella presentazione ufficiale che anticipa il primo allenamento alla Pinetina, in programma il giorno dopo sabato 13. Tanti i temi attesi, sul calciomercato ma non solo.