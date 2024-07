Incredibile | usavano una fionda per lanciare cellulari in carcere

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024)ma vero: due persone fermate mentre utilizzavano unagigante perdeiinIn un’operazione che sembra uscita da una sceneggiatura di un film d’azione, i Carabinieri della Stazione di Carinola (Caserta) hanno recentemente scoperto e sequestrato unagigante destinata, presumibilmente, al lancio di telefoniall’interno deldi Carinola. Due uomini sono stati denunciati in seguito alla scoperta.in-Ansa- Notizie.comTutto ha avuto inizio quando una Opel Corsa con a bordo due individui è stata notata ferma ai margini della strada in via Annunziata a Carinola, a soli 200 metri dal. La loro presenza in quella zona isolata e vicina alla struttura penitenziaria ha immediatamente suscitato sospetti nei carabinieri locali, che hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito degli occupanti del veicolo.