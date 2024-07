Il dramma di Montefano Con l’auto nel laghetto Muore coppia di anziani | Ipotesi omicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dritto condentro il. Un uomo di 92 anni ha ucciso così se stesso e sua moglie 84enne, seduta al suo fianco, affogati entrambi nel giro di pochi minuti. Giuseppe Paolorossi e Rita Caporaletti, due coniugi di Filottrano, sono morti così ieri mattina, in un lago per la pesca sportiva a. Una tristezza profonda, legata anche alla malattia della moglie, sarebbe dietro al gesto compiuto ieri dal pensionato. Da tempo l’uomo diceva che si sarebbe tolto la vita così, in quello specchio d’acqua nelle proprietà degli Azzoni che frequentava da ragazzo e che ora è gestito da Wild Fish, un’associazione di pesca sportiva. Sabato mattina è andato a fare un sopralluogo, ammirando il posto e dicendo che sarebbe tornato con la moglie, quando lei sarebbe stata meglio.