I barbieri di Firenze che uniscono i tagli di capelli a brani di musica rock

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’hairstylist, ma va bene anche semplicemente parrucchiere o barbiere come si diceva una volta, non è soltanto colui che si prende cura dei. È, in alcuni casi, maestro d’eleganza, e non soltanto dei, e spesso depositario della fiducia del cliente. Che sia però anche esperto di, non è cosa di tutti i giorni. Eppuree hair salon sono sempre andati d’accordo; visto che la prima accompagna quasi sempre la seduta dio dio il rito della barba. Ma quel che è diverso, in un nutrito gruppo di saloni di– e non si esclude anche in altre città – è lo spessore dellastessa e la filosofia che c’è dietro l’atto di per sé banale di mettere su la. Unache, in questi posti, orienta spesso la scelta di un hair salon piuttosto che un altro ed è fedele compagna di vita e di ispirazione nel lavoro per chi nel salone lavora.