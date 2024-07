Euro 2024 Spagna-Francia sul filo dell’equilibrio | in quota gol duello tra i capitani Mbappé-Morata

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024)-07-08 20:02:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Laarriva alla semifinale di Monaco di domani sera dopo aver eliminato la Germania padrone di casa e aver espresso il gioco migliore a. Laè nella final four del torneo dopo un percorso più cinico che convincente. Motivi per cui, in, regna l’equilibrio ma i bookmaker spingono gli iberici in finale. Il passaggio del turno degli uomini di De la Fuente si gioca a 1,75 su Sisal contro la squadra di Deschamps offerta a 2,10. La vittoria spagnola nei 90 minuti è proposta a 2,70 con il pareggio – che porterebbe ai supplementari – a 2,90, mentre il colpo transalpino – come nella finale di Nations League 2021, ultimo precedente – vale 3,10 volte la posta.