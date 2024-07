Dipendenza Affettiva e Breadcrumbing | cos’è questa forma di manipolazione e come uscirne

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quello del “” è un fenomeno sempre più diffuso e spesso associato a condizioni di. Il termine “” (che letteralmente significa «spargere briciole di pane») viene usato per definire un insieme di comportamenti micro-manipolatori tesi a tenere ancorato/a a sé un/a partner nonostante non si nutra reale interesse nei suoi confronti.distinguerla dal forte innamoramento X Chi utilizzatecnica invia al/la proprio/a partner segnali discontinui di interesse, che alimentano le sue speranze e aspettative, solo per avere la conferma che sia ancora disponibile.