Dark Web e criminalità organizzata | come funziona il florido mercato delle armi in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Assalti, attentati, rapine a mano armata, persino esplosioni. La cronaca di queste ultime settimane raccontano episodi che, oltre a essere gravi crimini, evidenziano un inquietante legame con il traffico di. I mezzi in questi attacchi sono ottenuti attraverso canali illeciti, il che sottolinea la facilità con cui i gruppi criminali riescono a rifornirsi di equipaggiamenti letali. Questo traffico è alimentato da conflitti internazionali,quello in Ucraina, e dalla disponibilità disulweb. Un nesso preoccupante La frequenza di queste rapine armate indica chiaramente che il traffico illegale dinon solo persiste, ma è in crescita. La disponibilità dida guerra, fucili semiautomatici e munizioni consente alle bande criminali di compiere rapine sempre più audaci e violente, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.