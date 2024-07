CRN Yacht cresce a gonfie vele | Qui realizziamo navi da sogno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) DA OLTRE 60 ANNI, CRN porta bellezza e innovazione nel mondo della nautica italiana e mondiale, progettando, ingegnerizzando e costruendo super e megatotalmente sartoriali, valorizzando al contempo il tessuto economico locale. Proprio nel cantiere navale del capoluogo dorico, Ferretti Group ha deciso di realizzare una nuova sede che, tenendo conto dell’importanza dell’azienda, è destinato a mutare considerevolmente lo skyline del porto. La nuova sede direzionale della divisione supers in metallo di Ferretti Group, infatti, è parte di un ampio progetto di riqualificazione ed espansione strategica del cantiere navale di Ancona, punto di riferimento della nautica da diporto di lusso e polo multibrand di Ferretti Group, dedicato ai super e megaCRN, dai 60 ai 95 metri, a tutta la gamma made-to-measure Custom Line da 30 ai 43 metri in composito, ai branded flagship superdella Riva SuperDivision dai 50 metri in alluminio, Custom Line 50 metri in alluminio e Pershing 140 in alluminio.