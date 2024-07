Cercasi 500 addetti per servizi di sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) ISTITUTO DI VIGILANZA Coopservice Spa (IVC) cerca 500nel mondo dellae vigilanza privata da assumere entro i prossimi sei mesi. Per questo scopo sta organizzando recruiting day in giro per l’Italia per selezionare guardie particolari giurate (GPG) disponibili al trasferimento in Emilia-Romagna ma non solo. Per i candidati selezionati è previsto anche un sostegno al trasferimento con possibilità di alloggio. IVC fa parte del gruppo Coopservice, uno dei principali operatori nella fornitura didi pulizia e sanificazione, vigilanza privata, logistica e traslochi, gestione immobiliare ed efficientamento energetico con un fatturato di oltre 1 miliardo di euro e più di 20.000 dipendenti. Il piano industriale di IVC prevede una crescita importante entro il 2026: per far fronte allo sviluppo di business, l’azienda prevede di assumere 500nel mondo dellae vigilanza privata (guardie armate,ausiliari alla, installatori e tecnici manutentori) entro i prossimi sei mesi, tramite giornate di reclutamento in varie città italiane.