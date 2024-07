Biden non ha il Parkinson la Casa Bianca costretta a intervenire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Laha ufficialmente dichiarato che il presidente degli Stati Uniti, Joe, non è in cura per il morbo di. Questa dichiarazione arriva in risposta alle speculazioni nate dopo che è emerso che un neurologo specializzato in questa malattia ha visitato laotto volte nell’ultimo anno. Durante un briefing, è stato chiesto alla portavoce Karine Jean-Pierre se il presidente fosse stato sottoposto a trattamenti per il. “No”, ha risposto la portavoce, negando sia la possibilità di un trattamento attuale sia passato. Questi chiarimenti sono stati dati in un momento di crescente attenzione mediatica sulla salute di, particolarmente dopo un confronto televisivo problematico con Donald Trump di circa dieci giorni fa.