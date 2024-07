Battiti Live al via su Canale 5 Ecco la scaletta della prima puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 luglio 2024) Staffelli, Alvin e Blasi -2024 (US Mediaset) Prende il via su5 la 22° edizione di, lasulla rete ammiraglia Mediaset dopo anni di Italia 1. Alla conduzione Ilary Blasi, insieme ad Alvin e Rebecca Staffelli. Questa sera andrà in onda la, andata in scena a Molfetta il 21 giugno.laserata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco. IramaRicchi e PoveriIl VoloRose Villain e GuèRose VillainFedez ed Emis KillaGigi D’AlessioSarahFrancesco GabbaniAchille LauroComaCoseMichele Bravi e GuèAlfaGabry PonteBlueRhoveDarinMidaPetitHolden Anche quest’anno sono previste esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistichePuglia. Si parte con le performance di Annalisa e Tananai da Giovinazzo, Angelina Mango da Galatina e Geolier da Foggia.