Alessandro e Diego sposi passione e creatività per due professionisti del mondo del wedding

(Di lunedì 8 luglio 2024) Coniugare amore e lavoro può essere una sfida, ma perLa Padula eLeo, è unacondivisa che arricchisce sia la loro vita personale che professionale. Essere una coppia nella vita e nel lavoro, specialmente neldinamico e creativo del, richiede un equilibrio delicato e una profonda intesa.ci raccontano come la loro relazione si intreccia con la carriera, le loro esperienze personali ed emotive, oltre alle sfide e gioie che questo lavoro gli riserva. Come è iniziato il vostro percorso neldel? Eravate già una coppia o vi siete conosciuti lavorando? “Io eci siamo conosciuti lavorando, proveniamo da settori e percorsi diversi anche se affini. Io già lavoravo nel settore del food e beverage, per dodici anni sono stato direttore per di un grande locale a Napoli il “Joia Restaurant Club”.