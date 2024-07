Addio a Laura Salvatori | La Forza di una Donna Che ha Combattuto fino all' Ultimo Battito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'Aquila - La comunità di Tagliacozzo e oltre è in lutto per la scomparsa di, avvenuta ieri mattina all'ospedale metropolitano Niguarda di Milano., 43 anni, ha affrontato una lunga e coraggiosa battaglia contro gravi problemi cardiaci, subendo complessivamente 22 interventi chirurgici, tra cui gli ultimi tre a cuore aperto. Nata e cresciuta a Tagliacozzo,era molto legata alla sua comunità francescana, partecipando attivamente alle attività della chiesa di San Francesco e facendo parte dell'Ordine francescano secolare. Diplomata al liceo scientifico "Vitruvio Pollione" di Avezzano e laureata in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, lavorava come consulente nella gestione di una società di comunicazione. Il suo coraggio e la sua determinazione hanno ispirato molti, soprattutto durante gli ultimi mesi, quando ha affrontato due trapianti di cuore.