69 anni per Donatella Rettore gli auguri di Zaia

(Di lunedì 8 luglio 2024) VENEZIA – “Buon compleanno a, straordinaria artista di Castelfranco Veneto (Treviso), voce graffiante della musica italiana dai primiSettanta ad oggi. Dopo il debutto al Festival di Sanremo nel 1974, con il brano “Capelli sciolti”, quattrodopo dà una svolta alla propria carriera rinnovando il look e optando per i generi rock e pop. In questo periodo escono uno dopo l’altro i suoi brani più famosi: “Splendido splendente”, che la premia come “Rivelazione dell’anno”; “Kobra” del 1980; “” con cui vince il Festivalbar nel 1981; “Lamette” del 1982. Lo scorso maggio è uscito il suo ultimo singolo “Il senso del pericolo”., grandissima!”. Così sui social Luca, presidente della Regione Veneto, a proposito dei 69di(foto), nata l’8 luglio 1955.