Yuasa Battery Ecco bomber Petrovic | | Non vedo l’ora di iniziare

(Di domenica 7 luglio 2024) E’ uno dei fiori all’occhiello del mercato dellain vista della prossima Superlega, uno di quelli con il curriculum più "pesante". Parliamo del gigante serbo Dusan Petkovic, attuale detentore del record di punti in Superlega. Di record ne detiene due tra i, rispettivamente con 590 punti nella stagione 2018-19, quando superò se stesso rispetto ai 508 dell’annata precedente. E nel 2017 giocò a Sora insieme a due eroi grottesi dello scorso anno come Andrea Mattei e Rasmus Breuning Nielsen: "Sì, è vero – racconta Petkovic, che si sta godendo le ultime settimane di riposo nella sua Belgrado – quell’anno fu molto buono per noi, eravamo più giovani, abbiamo lavorato bene insieme ed ottenuto buoni risultati, ho ricordi molto belli di questi due ragazzi, persone splendide".