Wimbledon Sinner | attento a Shelton! Un precedente deve fungere da monito

(Di domenica 7 luglio 2024) Jannikcontro Ben, la sfida è qui. L’americano aveva dichiarato di immaginarla sul Centre Court, ma in realtà sarà il Court 1 il teatro della sfida che in molti avevano pronosticato all’uscita del tabellone. Il tutto al netto delle possibili difficoltà del rampante USA, che infatti si sono presentate subito sull’erba dei Championships. Sono tre, infatti, gli incontri al quinto set cheè stato finora costretto a giocare, uno dei quali proprio ieri, nella sua quasi totalità, contro Denis Shapovalov. Vero è che ha battuto il canadese, ma altrettanto vero è che, in questa situazione, il ruolo di favorito che giàha non può che essere maggiore. Tre anche i precedenti tra i due giocatori. Ed è il primo quello che è rimasto nella testa a molti appassionati, con Jannik che, arrivato dalla vittoria di Pechino (ATP 500), al Masters 1000 di Shanghai fu eliminato da classe 2002 di Atlanta, che in quel periodo era in ottima condizione: ci volle il tie-break del terzo set.