Wimbledon 2024 Jasmine Paolini da sfavorita contro Madison Keys | il sogno sono i quarti di finale

(Di domenica 7 luglio 2024)a inizioera n°29 del ranking mondiale, come miglior risultato di un torneo 1000 aveva idia Cincinnati, non aveva mai raggiunto il terzo turno e in totale era riuscita a vincere soltanto quattro partite nei tornei dello Slam in tutta la sua carriera. A sei mesi di distanza la classifica recita n°7 WTA (virtualmente n°6 al momento), un titolo 1000 a Dubai, le partite vinte negli Slamdiventate 16 e il tabù terzo turno è stato a dir poco spezzato: ottavi a Melbourne,a Parigi, ottavi a. Eh già, anche nel torneo in cui in sei partecipazioni in totale tra main draw e qualificazioni era riuscita a vincere soltanto una partita a Roehampton nell’ormai lontanissimo 2017. In questi numeri c’è tutta l’annata memorabile dell’allieva di Renzo Furlan, una giocatrice in fiducia come non mai e pronta a togliersi altre soddisfazioni.