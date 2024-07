Pusher accoltellato sospesi due carabinieri per tentato omicidio | intervenuti senza ordine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) In una vicenda che ha scosso la provincia di Varese, duesono stati fermati dopo essere stati coinvolti nell’accoltellamento di uno straniero a Castiglione Olona. Le indagini condotte dai militari di Saronno hanno portato alla luce dettagli inquietanti sull’intervento dei due militari, che erano fuori servizio ealcun mandato ufficiale. L’Intervento e l’Accaduto Secondo la Procura, l’incidente è avvenuto in un bosco noto per attività di spaccio. I due, agendo di propria iniziativa, si sarebbero recati sul posto per affrontare quella che ritenevano essere un’attività illegale. Durante l’intervento, sarebbero entrati in contatto con un uomo di nazionalità straniera, ancora in corso di identificazione. L’incontro è rapidamente degenerato in una colluttazione violenta, culminando con l’accoltellamento dello straniero.