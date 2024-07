Purtroppo è tutto vero Lutto nello sport il campione muore a 25 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2024)il giovanedel Ciclismo. Un mondo interno è sconvolto in queste ore per il drammatico evento. La vittima aveva solo 25. L’annuncio dei compagni ha scioccato appassionati e tifosi, ma non solo. “Abbiamo il cuore a pezzi”. Tutti piangono per questa tragedia. Gravissimo incidente durante l’ultima tappa della famosa corsa ciclistica, ieri, 6 giugno. Il ciclismo piange un’altra vittima. “Abbiamo davil cuore spezzato e devastato – si legge in una nota degli organizzatori -. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a tutti coloro che hanno amato e conosciuto André“. Leggi anche: “È un’enorme tragedia”. Calcio sotto choc e in: il calciatore è morto a 31”.