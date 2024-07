Puccini 24 il Convegno Oltre 30 relatori da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Al via domani, nella sala Vincenzo Da Massa Carrara del complesso di San Micheletto, la prima sessione delinternazionale “24 – Vi ravviso, o luoghi ameni“ per ricordare i cento anni dalla morte del maestro Giacomo. Un’iniziativa che vedrà la partecipazione ditrenta, provenienti da Stati Uniti, Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Polonia e Italia. Quattro giorni di studi tra Lucca e Torre del Lago, organizzati dal Centro studi Giacomoe dalla Fondazione Simonettaper Giacomo. Alle 14,30 con il primo focus su “Il dramma della storiografia“, presieduto da Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro studi Giacomo. Inizierà Arthur Groos con l’intervento “Versions of Madama Butterfly: Pinkerton, comedy, fin-de-siècle racial discourse“ e ne discuteranno Federico Fornoni e Michele Girardi.