Pistoia Blues nel vivo Stasera volo in Paradiso E poi un’altra settimana da vivere a tutto volume

(Di domenica 7 luglio 2024) Fresco d’uscita con il suo primo album dal, in digitale e su doppio vinile autografato per Universal, Tommasoè pronto per sbarcare a. Il ‘Tommy Summer Tour’ toccherà propriopiazza del Duomo, all’interno della sezione ‘Storytellers’ delFestival. Il concerto inizierà alle 21, biglietti ancora disponibili su Ticketone, Ticketmaster e prevendite abituali. Posto unico a 40 euro oltre ai ddp. Tommasoè uno fra i più grandi artisti italiani amati dal, grazie a un repertorio che è entrato nella storia della musica contemporanea italiana negli ultimi dieci anni. Molte canzoni della sua carriera sono diventate dei veri e propri successi fin dal momento dell’uscita e durante i live vengono cantate all’unisono unendo il pubblico di varie generazioni.