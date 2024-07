Osimhen vicino all’addio | il Chelsea è pronto ad offrire Lukaku e Casadei per abbassare il prezzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVictor, attaccante del Napoli, potrebbe presto dire addio al club partenopeo. Due delle principali contendenti per il suo cartellino sono ile l’Al-Hilal, pronte a presentare offerte significative per assicurarsi le sue prestazioni. Ilsembra essere in pole position per l’acquisto di. Il club londinese, guidato dall’ambizioso progetto della nuova proprietà, starebbe lavorando a uno scambio che coinvolgerebbe non solo un consistente conguaglio economico, ma anche due giocatori: Romelue Cesareè un giocatore di grande esperienza e fisicità, che potrebbe sostituireal centro dell’attacco azzurro. Inoltre, Cesare, promettente centrocampista italiano e stella della Nazionale Under 21, rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva per il centrocampo del Napoli.