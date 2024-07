Napoli per quanto riguarda la difesa…E su Hermoso…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Il prossimo reparto difensivo del: come e quale sarà? E perHermosoDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Nell’elenco figurano anche Rrahmani, Natan, Ostigard e Juan Jesus. A parte il primo, gli altri saranno tutti messi sotto la lente d’ingrandimento dall’allenatore a cominciare da martedì, quando li incontrerà per la prima volta a Castel Volturno”. Il nuovo allenatore del“Se qualcuno sarà scontento, con lui diventerà inevitabilmente contento. È il metodo Conte, del resto, quello spiegato al suo arrivo. Se crederà di averne bisogno, li renderà inamovibili, li convincerà a modo suo. Poi, se crederà che ci voglia un altro centrale, allora si potrà insistere per Mario Hermoso, il difensore spagnolo svincolato e reduce dal quinquennio all’Atletico Madrid”.