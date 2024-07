MotoGP GP Germania Vinales | Un peccato il passo era ottimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Un Gp diopaco per Maverick(Aprilia), settimo posto al via e autore di una gara piena di ostacoli, conclusa in dodicesima posizione: “Ho frenato alla curva 8 e ho rischiato un high-side, sono quindi andato lungo uscendo di pista”, racconta il pilota spagnolo. “Abbiamo guardato i dati e non abbiamo visto anomalie, semplicemente ho perso aderenza al posteriore. È un veroperché avevo ungara. Dobbiamo cercare di impostare meglio il fine settimana, perché la moto cambia tanto rispetto a quando si corre da solo o in gruppo”, concludeGP: “Un, ilera” SportFace. .