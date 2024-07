Monte Taburno grotta della Pera | inaugurato il percorso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel segnoqualificazione delle peculiarità del territorio. Alla riscoperta di quelle che sono le meraviglie di stampo naturalistico che contraddistinguono la montagna del. Una giornata bella, viva, ricca quella che si è sviluppata sabato a Bucciano ove è stato tagliato il nastro al rinnovatoche conduce alla. Largo 8 metri, profondo 31, nella sua sommità alto 17 metri, il sito in questione è la cavità più ampia che si apre nel Massiccio in un contesto naturalistico estremamente suggestivo. Ed ora, negli ultimi 50 metri che conducono alla stessa, ilè stato messo in sicurezza con chiodi e corde d’acciaio a cura del gruppo degli appassionati degli “Amici del” e grazie al contributo economico personale corrisposto dai sindaci di Bucciano, Airola, Moiano e dal presidente del Parco del