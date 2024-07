Massacrata a badilate quel killer mai preso | Riaprite l’inchiesta sospetti su un uomo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Urbino (Pesaro e Urbino), 7 luglio 2024 – Un delitto irrisolto, l’indagine da dimenticare. Floride Cesaretti, 47 anni di Urbino, sposata e madre di due figli, fu uccisa al lavoro con 22 colpi di badile alla testa senza un perché. Sono passati ventisei anni e l’assassino è ancora sconosciuto. Forse pensa di essere al sicuro. Si sbaglia. Per un motivo: le indagini personali del marito della vittima, Stellindo Denti, 77 anni, pensionato, stanno aprendo uno squarcio. Ha trovato il nome di un sospettato, ha indizi che non arrivano per caso. Ma andiamo per ordine. Floridela sera, era il 27 novembre 1998, faceva il turno di notte alla portineria del college universitario il Colle di Urbino. Per lei era routine e non aveva alcun timore. Conosceva tutti, ospiti, studenti e professori, sapeva perfettamente chi e quando sarebbe rientrato.