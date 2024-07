L’avete ammazzato mostri Elisabetta Canalis la testimonianza choc | pubblica le immagini e sconvolge tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2024)alza la voce contro gli autori del vergognoso gesto. La showgirl è un’animalista convinta e da anni lancia messaggi e iniziative dedicate agli animali. Proprio nelle ultime ore è intervenuta per commentare il video di un episodio di inaudita violenza. Un giovane ha lanciato un gattino nero da un ponte mentre un amico riprendeva la scena e alcune ragazzine presenti lo incitavano.è apparsa davvero scossa da quellee ha attaccato duramente gli autori di quel vile gesto. La donna dello spettacolo ha anche puntato il dito contro le richieste di archiviazione in casi simili: “La legge in Italia non fa paura a nessuno. Fa ridere”. La sua è una vera invettiva e alla finearriva a dire provocatoriamente: “È giusto farsi giustizia da soli”.