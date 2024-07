Investito in bici l’auto fugge via È protesta | Strada maledetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Travolto da un’auto pirata mentre era in sella allacletta. E’ accaduto venerdì sera, alle 23, in via Fiumicino San Mauro, quasi due chilometri principalmente in territorio di Savignano sul Rubicone, trasformata da anni in pista da corsa. Si tratta di un ragazzino di 13 anni, residente a San Mauro Pascoli che insieme ad alcuni amici, incletta, stava percorrendo quella che ormai viene definita la "". Nell’urto il giovane è stato sbalzato sull’erba e quando sono arrivati i primi soccorritori era cosciente. Secondo una prima valutazione non è in pericolo di vita.mobilista che l’ha, alla guida di un’Audi come descritto dai testimoni, non si è fermata con l’autista a prestare soccorso. Sul posto oltre all’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovanissimo al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.