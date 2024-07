Incubo spaccate colpita anche via della Vigna Nuova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 – Vetroporta sfondato e fondo cassa portato via. un blitz nella notte, nel pieno centro storico di Firenze, in via. Nel mirino questa volta è finita la nota bottega di pelletteria Benheart, del designer Hicham Ben’Mbarek. "Mi hanno chiamato i carabinieri alle cinque di mattina, un uomo – spiega Ben – è entrato nel pienonotte nel locale, sfondando la porta d’ingresso e portando via la cassa e tre giacchetti". Il bottino è di qualche centinaio di euro, mentre i danni alla struttura sono ingenti. "Dalle telecamere abbiamo - continua - si vede l’uomo entrare intorno alle 4 del mattino, fiondarsi sulla cassa, peri poi strapparla, prendere l’incasso e scappare dopo che l’allarme è scattato. Siamo davvero senza parole".