Incidente sulla SP25 | auto fuori carreggiata ferito uomo di 67 anni

(Di domenica 7 luglio 2024) Nel pomeriggio, alle ore 16.21, il servizio 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato allertato per unstradale lungo lanel comune di Castiglion Fiorentino, in prossimità del canale Maestro della Chiana. Un’è finitae, nell’, undi 67ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto urgente con l’elisoccorso Pegaso. L’è stato trasin codice 2 alle Scotte di Siena per le cure necessarie. Sul luogo dell’sono intervenuti anche i volontari della Misericordia di Castiglion Fiorentino e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’uscita di strada del veicolo. L'articolodi 67proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.