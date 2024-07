Il sussidio di disoccupazione per le madri e il circolo vizioso che si innesca | cosa dicono i dati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Ildiper leche si dimettono preserva il loro reddito alla nascita di un figlio. Ma potrebbe ripercuotersi sulla qualità delle opportunità di lavoro delle donne, spingendole a uscire dal mercato del lavoro dopo la maternità. di Francesca Carta, Alessandra Casarico, Marta De Philippis e Salvatore Lattanzio (fonte: lavoce.info) Imprese e dimissioni dellelavoratrici Nonostante gli importanti progressi registrati nei decenni passati, la parità di genere nel mondo del lavoro è ancora lontana. La maternità comporta un costo lavorativo per le donne ovunque, anche nelle economie più all’avanguardia per l’uguaglianza tra uomini e donne. Iraccontano che la nascita di un figlio cambia le traiettorie delle carriere femminili (ma non maschili): le donne lavorano meno dopo essere diventatee spesso abbandonano del tutto il mondo del lavoro.