Il cardinale Ruini si trova in terapia intensiva | il malore ieri sera È vigile e stabile

«Nella tardata diilCamilloè stato ricoverato d'urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell'età avanzata e della storia clinica del, si è reso necessario il ricovero incardiologica. Il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Prosegue il monitoraggio e le terapie». Lo riferisce il Policlinico Gemelli di Roma dopo che Ansa stamane aveva parlato del prelato ricoverato insi è sentito male nel tardo pomeriggio di, probabilmente a causa di un infarto, e ora è in rianimazione all'ospedale romano doveera stato trasportato d'urgenza.