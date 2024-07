ICS Beach Tour Lazio di Beach Volley | la tappa di San Felice Circeo a Barboni Schwan e Pantalei Marini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) San, 7 luglio 2024 – Si è conclusa a Sanun’avvincente terzadell’ICS, evento organizzato dalla Fipav, che quest’anno ha festeggiato la 20^ edizione. Sulla sabbia della spiaggia de ‘ LeFratte’ si sono date battaglia 21 coppie maschili e 22 coppie femminili che hanno combattuto per aggiudicarsi la vittoria di questo terzo appuntamento e per conquistare punti pesanti per la classifica della manifestazione. La giornata è stata in parte disturbata, nella mattinata, da un violento acquazzone che però non ha fermato le coppie in campo le quali hanno regalato grandi giocate, nonostante l’inclemenza del tempo. Fortunatamente il sole è tornato a splendere nel pomeriggio quando sono andate in scena semifinali e finali.