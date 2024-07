Germania Kroos non torna a casa dopo il ritiro | Preferisco che mia figlia esca la sera in Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Toniè pronto a vivere la sua nuova vitail, visto che il centrocampista del Real Madrid ha annunciato di voler chiudere la carrieraEuro 2024. La sconfitta dellacontro laha posto quindi fine alla storia in campo di uno dei giocatori più forti degli ultimi vent’anni, fresco vincitore con il Real della quindicesima Champions nella storia del club spagnolo. Ed è proprio inchevuole continuare a vivere insieme alla sua famiglia. A spiegarlo è il diretto interessato durante il podcast di ZDF “Lanz & Precht”: “Ci piace molto stare in, penso che sia ancora un grande Paese ma non è ladi qualche anno fa – spiega– Se mi chiedessero seche miaalle 23 in una grande città tedo spagnola, allora ti dico spagnola.