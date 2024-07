Fedez paparazzato con una giovanissima ma non è Garance Authiè | chi è la misteriosa ragazza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 luglio 2024)si mostra in piscina e spunta una: chi è lacon il rappertorna ad attirare le luci dei riflettori, come spesso capita basta una semplice storia Instagram del rapper per fare notizia. Il cantante nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto in piscina, dove però non è sfuggito un dettaglio ai fan più attenti: sullo sfondo si nota una, distesa a prendere il sole. Unica certezza, non è né l’ex moglie Chiara Ferragni e nemmeno, la modella con la quale nelle scorse settimaneavrebbe avviato una frequentazione. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha scavato più a fondo nella questione, dando qualche dettaglio in più sullo scatto che ha fatto il giro dei social: “Foto fatta apposta per suscitare curiosità, affinché tutti si chiedano oddio con chi sarà?” ha scritto in una prima storia Instagram l’esperto.