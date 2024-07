Euro 2024 Abodi | Bisogna prendere spunto dalla sconfitta il sistema calcistico deve evolversi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Intervenuto ad Agenda di Sky TG24, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, è tornato a parlare dell’eliminazione dell’Italia da: “La resa è stata grave, mainterpretare le sconfitte. Per mantenere la sintonia con gli italiani non basta una vittoria, ma anche unadignitosa. È fondamentale capire come riannodare i fili in maniera rispettosa nei confronti del pubblico“.ha poi detto la sua sulin generale: “Serve un’evoluzione per superare egoismi e individualità. La responsabilità di armonizzare gli interessi e diventare più competitivi è nostri. La Serie A è un motore incredibile che ogni anno dà 130 milioni alle altre componenti calcistiche. Spero che si prendada questa“.