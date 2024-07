Erdogan difende Montella e accusa l' Uefa ha punito tutto un Paese non Demiral

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI - "La squalifica inflitta a Merihnon è una punizione al calciatore, ma a tutta la Turchia", ha detto il presidente turco Recep Tayyipdopo la partita tra Turchia e Olanda. "Se vuoi punire il gesto del lupo grigio allora devi dire qualcosa anche per l'aquila sulle divise della Germania o il gallo per la Francia. Al contrario nessuno dice nulla. Poi i nostri calciatori in un momento di grande emozione, dopo due gol segnati e un turno passato, festeggiano con un segno che fa parte delle nostre saghe e origini e scatta la squalifica". "E' chiaro che si tratta di una punizione inflitta non al calciatore, ma aun popolo e una nazione. La risposta migliore sarebbe stata una vittoria ieri, ma purtroppo non è accaduto", ha detto il leader turco di rientro dalla Germania, dove ha assistito al match valevole per i quarti di finale perso 2-1 dalla nazionale turca contro l'Olanda.