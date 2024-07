Ecco l’Art Festival spettacoli circensi nel centro storico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024)oggi fa tappa a Loreto. Dalle ore 18 la rassegna coinvolgerà via Papa Sisto V, piazza Garibaldi e piazza Fontana dei Galli. Ci sarà la gioia contagiosa dell’argentina Manshula Circo, che con ‘Parranda’ (‘festa’) coinvolgerà il pubblico anche in peripezie con gli hula hoop. Sempre al femminile saranno i virtuosismi alla ruota tedesca di Elisa Zanlari della Compagnia Circo Puntino, nello spettacolo ‘Da Cosa nasce Cosa’. Divertimento coinvolgente e virtuosismi saranno garantiti anche da Nik e Frank della Compagnia Duoflosh, che con lo spettacolo ‘Cabaret Zuzzurellone’, daranno prova del loro virtuosismo al palo cinese. Sempre dall’Argentina, ‘Martin Orchessi’, su un monociclo alto più di 2 metri, darà sfogo alla sua creatività, oltre ogni convenzione e ad Expectativa zero.