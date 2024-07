Crappy football bloody hell

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di domenica 7 luglio 2024) «Southgate is a wanker», è la prima cosa che mi dice Paul, fino a qualche minuto prima un illustre sconosciuto, quando gli chiedo cosa pensa della Nazionale inglese. Non mi parla di Kane, non mi nomina Bellingham, non pensa a Saka o ad Alexander-Arnold. Va dritto come un fuso, con un inglese che nelle primissime battute fatico a comprendere. La spiegazione arriva presto. Paul non è di Londra, ma dei dintorni di Sunderland. Almeno al mio orecchio poco allenato, più si sale sulla cartina geografica, più la lingua si sporca, si fa meno comprensibile: una volta superato il Vallo di Adriano, poi, la cadenza scozzese quasi mi taglia fuori dai giochi. Paul ha appena letto la formazione con cui l’Inghilterra sta per affrontare la Svizzera: mi sono fatto strada a fatica in un pub nel quadrante di Hammersmith, in un tripudio di locali che si dichiaravano già zeppi e altri che sconsigliavano alle famiglie di avventurarsi.