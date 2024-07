Conte | In Italia si muore mentre si lavora per pochi euro l’ora

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 7 luglio 2024) Il leader del M5S GiuseppeLATINA – Dobbiamo guardare in faccia la realtà: insisiper, abbandonati come immondizia davanti casa, senza neanche essere soccorsi”. Così sui social Giuseppe, leader del M5S, che ieri era a Latina alla manifestazione della Cgil contro il caporalato. I pentastellati chiedono di “approvare il disegno di legge per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro a firma del nostro senatore Luca Pirondini; istituire una Procura nazionale del lavoro, un progetto che abbiamo portato avanti nella scorsa legislatura con la proposta di Iunio Valerio Romano che è stata riproposta nel 2022 dal vicepresidente Mario Turco; introdurre il Durc di congruità, già esistente nell’edilizia, anche in agricoltura e in altri settori economici; aumentare gli ispettori del lavoro e potenziare i controlli, ancora troppo scarsi”.