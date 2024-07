Calciomercato Milan Geoffrey Moncada fissa il prezzo per Ismael Bennacer | via per…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 7 luglio 2024), il direttore tecnico rossonerohato ilper la partenza di. La cifraè l’indiziato numero uno per lasciare ilin estate e il suo futuro potrebbe essere in Arabia Saudita. C’è, però, una condizione che la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha imposto. I rossoneri cederanno il centrocampista algerino solamente a fronte del pagamento della clausola rescissoria, da 50 milioni di euro, presente all’interno del contratto del numero 4 del Diavolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. L’ultima stagione di Isma con la maglia delnon è stata affatto positiva e il mediano ha fatto fatica a trovare la giusta continuità, dopo aver recuperato dal brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per 6 mesi.