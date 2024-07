Calcio Derby tutto leoncello nell’esordio di A Juve-Como?

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 7 luglio 2024) L’attaccante jesino Alessandro Gabrielloni potrebbe ritrovare all’esordio in A il suo ex compagno di reparto con la maglia leoncella Stefano Stefanelli, in procinto di approdare allantus con Giuntoli JESI, 7 luglio 2024 – Per “Ale” Gabrielloni, orgoglio jesino, fresco di promozione in serie A col “suo”, non bastava un esordio da sogno a Torino con lantus. Si potrebbe profilare infatti, anche un “, ritrovando il suo ex compagno di squadra e di reparto Stefano Stefanelli, che sarebbe vicinissimo alla firma con i bianconeri, il condizionale è d’obbligo, per occuparsi dell’Area Scouting e di trattative di mercato del Club. I due infatti, avevano formato un’ottima coppia-gol nella stagione 2012/13, con la Jesina allora in Serie D, annata culminata con l’ennesima salvezza raggiunta dalla società del Presidente Marco Polita.