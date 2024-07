All’avanguardia e più sicuro Questo sarà il nostro asilo Green

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) L’amministrazione di Tolentino ha annunciato l’avvio della riqualificazione dell’Nicholas: a breve inizieranno la demolizione e la ricostruzione della struttura. I giorni scorsi sono stati adeguati infatti i locali dello spazio 815 per ospitare i bimbi deldurante i lavori. Tutte le forze politiche di centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia, Tolentino nel Cuore, È viva Tolentino, Forza Italia, Lega, Udc, ci tengono però a raccontare come abbia preso avvio il progetto, "quali sono stati i contributi che l’amministrazione di cui abbiamo fatto parte fino al 2022 ha recepito per portare in cittàimportante traguardo". "La nostra richiesta infatti fu quella di realizzare unnido con una formula innovativa, che avesse costituito una risorsa di rilievo per il territorio – sottolinea il gruppo – e per perseguirerisultato sin dalla fase iniziale la progettazione ha avuto come referente Reggio Children, istituzione nazionale che da decenni si occupa di nuove visioni pedagogiche.