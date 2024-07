Addio allo stabilimento Dietorelle Al suo posto 70 appartamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024). Cade sotto i colpi delle ruspe lodi Zola Predosa dove fino a vent’anni fa si producevano tante varietà di caramelle, e principalmente legommose, e soprattutto le celebri Pasticche del Re Sole, invenzione entrate nel decaduto impero del bolognese Giuseppe Gazzoni Frascara che ha legato la sua avventura imprenditoriale alle creazioni del nonno Arturo, ideatore dell’Idrolitina e, nel 1918 di questa caramella alla liquirizia indicata nelle massicce campagne pubblicitarie come ideale per combattere la tosse. La fabbrica di via Gandhi, a ridosso del centro abitato e ben visibile a lato della Nuova Bazzanese, quasi di fronte alla ex sede delle Officine Maccaferrri, era specializzata in caramelle della linea Dietor.