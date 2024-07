Wimbledon 2024 quinto set amaro per Fognini contro Bautista Agut | terzo turno ancora fatale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Fabiocede alsetRobertoe per la settima volta in carriera non riesce ad andare oltre il. In un match infinito, sospeso più volte per pioggia, è il veterano spagnolo a imporsi con il punteggio di 7-6(6) 3-6 5-7 7-6(1) 6-4 in 4h e 26? di gioco. La sfida era stata interrotta ieri sul 5-4 per l’ex semifinalista qui ai Championships, con Fabio in vantaggio 2 set a 1. Alla ripresa, però,è sembrato più in palla quest’oggi e in grado di adattarsi più rapidamente alle condizioni ventose presenti sul Court 16 dell’All England Club. Si chiude così un torneo comunque positivo per Fabio, che però lascia l’Inghilterrauna volta con l’in bocca, come già accaduto nel 2010, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2021.