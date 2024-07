Wimbledon 2024 Day 6 | Musetti non deve fallire Fognini prova a chiudere i conti alla ripresa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) La pioggia, come da previsioni, ha fatto la voce grossa durante la giornata di venerdì, con ben quattro incontri del tabellone maschile che non si sono conclusi. Di certo non una buona notizia per gli otto giocatori che dovranno tornare in campo quest’oggi e soprattutto per i quattro futuri vincitori che poi saranno costretti a giocare anche domenica in ottavi di finale. Tra questi c’è Fabio, che spera di mettere l’ultimo tassello nel match che lo vede condurre 2 set a 1 contro Roberto Bautista-Agut. Il ligure sarà subito chiamato a servire in una situazione delicata, sotto 5-4 nel quarto set per evitare che la sfida finisca al quinto. Tie-break ad alta tensione tra Humbert e Nakashima, che riprenderanno sul 6-6 al quarto con il francese avanti anche lui 2 set a 1.